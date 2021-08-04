В Киеве по программе Зеленского реставрируют уже 30 памятников культуры — эксперт

В Киеве по программе Зеленского реставрируют уже 30 памятников культуры — эксперт

Киеве в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» по состоянию на сейчас проводятся реставрационные работы на 30 объектах культурного и исторического наследия.

Об этом в Facebook сообщает глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Он, в частности, отметил реставрацию здания Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского на Майдане Независимости.

«Ко Дню Независимости завершат роботу с главным фасадом. Впервые за 63 года обновят колоны, арки, перила центрального балкона, верхнюю часть цоколя», - написал эксперт.

Осенью масштабный ремонт начнется уже во внутренних помещениях, где проведут замену инженерных коммуникаций.

По его данным, реставрация в Киеве распространилась также на Софийский Собор, Киево-Могилянскую академию, Киево-Печерскую Лавру и другие объекты.

Особенно впечатляют масштабы реконструкции, которую проведут на территории Лавры, пишет Быков.

«На минуточку, реставрируют 14 объектов. В Лавре проведут реставрацию Онуфриевской башни, Троицкой церкви, крепостных стен, библиотеки митрополита Флавиана, башни Ивана Кушника, Церкви всех святых, пороховых погребов в киевской крепости и других значимых объектов», - поделился политолог.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в рамках президентской программы «Большая стройка» в Киеве проходит восстановление Театральной площади и фасада здания Национальной оперы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку