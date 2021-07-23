В Минюсте представили рейтинг украинских тюрем

Среди следственных изоляторов в лидерах оказались Сумской, Старобельский и Харьковский.

Министр юстиции Денис Малюська представил рейтинг успешности украинских тюрем.

Соответствующий рейтинг опубликовали на сайте Минюста.

"Мы собрали всю необходимую информацию о деятельности учреждений пенитенциарной системы и с помощью электронного механизма сбора, анализа и вывода данных изобразили их на виртуальной карте. Так, теперь в режиме реального времени на ней можно посмотреть все показатели и данные в виде инфографики по каждому конкретному учреждению ", — сообщил Малюська.

Так, по результатам оценки, самое большое количество баллов набрали:

Качановская ВК (№54) (Харьковская область) – 769,52 балла;

Надержинщинская ВК (№65) (Полтавская область) – 746,75;

Диканевская ВК (№12) (Харьковская область) – 743,36;

Полтавская ВК (№64) – 729,71;

Мелитопольская УВП (№144) (Запорожская область) - 697,04;

Покровская ВК (№17) (Харьковская область) – 687,79;

Холодногорская ВК (№18) (Харьковская область) – 675,27;

Божковская ВК (№16) – Полтавская область) - 671,24;

Каменская ВК (№34) (Днепропетровская область) - 667,31;

Темновская ВК (№100) (Харьковская область) – 663,48.

Министр отметил, что рейтинг составляли, учитывая такие критерии как финансовая деятельность, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, условия содержания, права человека, здравоохранение, государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.

"Конечная наша цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели – делать общество более безопасным", — акцентировал Малюська.

Оценка эффективности украинских тюрем представлена на специально созданной аналитической карте: https://cutt.ly/Rm7eENy.

Напомним, ранее в Украине запустили экспериментальный проект платных камер в СИЗО с улучшенными условиями. Запустили его еще в апреле прошлого года. С тех пор улучшенные камеры уже появились в более чем 25 СИЗО Украины.

Обновленные камеры: Минюст показал как выглядит отремонтированные площади в СИЗО

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