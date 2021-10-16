В Украине число смертей от коронавируса превысило 60 тысяч

В Украине число смертей от коронавируса превысило 60 тысяч

За все время пандемии заболело более 2,6 млн украинцев.

Количество смертей от коронавируса в Украине превысило 60 тысяч.

Так, согласно данным Минздрава и СНБО, по состоянию на 16 октября 2021 года от COVID-19 умерло 60 414 украинцев.

Больше всего летальных случаев с начала пандемии зафиксирован в Киеве — 5 646, Днепропетровской — 5 170, Харьковской — 4 301, Львовской — 4 157 и Одесской — 3 556 областях.

Меньше всего украинцев умерло в Кировоградской — 922 и Луганской — 1 299 областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 623 882 человека;

выздоровели — 2 322 456 человек;

летальных исходов — 60 414;

проведено ПЦР-тестов — 13 524 231.

С начала прививочной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу — 7 873 767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

Записаться на вакцинацию от коронавируса уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава — 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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