Водителей в Украине могут ожидать изменения: что случилось

Власти Украины решили провести обязательную замену водительских удостоверений. О чем идет речь – читайте в материале ТСН.ua.

Согласно законопроекту №8082, водительские удостоверения, ранее выданные на 30 лет. теперь будут работать всего десять лет.

Обязательная замена будет произведена до января 2033 года. Причем вне зависимости от срока действия документа. Все водительские удостоверения при внедрении нового закона будут пригодными, но не позднее чем до 19 января 2033 года.

Чтобы лучше понять нововведение, следует рассмотреть его на наглядном примере.

К примеру, у водителя есть удостоверение, которое дает ему право управлять соответствующим транспортным средством на 30 лет до 2050 года. В случае принятия нового законопроекта №8082, он сможет им пользоваться всего 10 лет вместо тридцати. После этого водительское удостоверение нужно будет заменить.

Также все удостоверения, выданные после принятия законопроекта (если его примут без правок), будут работать 5-10 лет в зависимости от категории:

категории А1, А, В1, В, ВЭ – десять лет;

категории С1, С1Э, С, СЕ, D1, D1E, DE, T – пять лет.

Такой законопроект, как планируется, поможет снизить количество ДТП и исключить коррупционную составляющую.

Напомним, что в настоящее время была введена видеофиксация во время сдачи экзамена по вождению. Пока неизвестно, как именно будет производиться замена водительских удостоверений: нужна ли только справка о здоровье, придется ли заново сдавать экзамен. Вероятно, будет учитываться количество нарушений водителя. Если их много – его или ее могут отправить проходить курс повторно.