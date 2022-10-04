На водіїв в Україні можуть чекати зміни: що трапилося

Згідно з законопроєктом №8082, водійські посвідчення, які раніше були видані на 30 років. тепер будуть працювати лише десять років.

Обов'язкова заміна буде проведена до січня 2033 року. При чому незалежно від терміну дії документа. Всі посвідчення водіїв під час впровадження нового закону будуть придатними, але не пізніше ніж до 19 січня 2033 року.

Щоб краще зрозуміти нововведення, варто розглянути його на наочному прикладі.

Наприклад, у водія є посвідчення, яке дає йому право керувати відповідним транспортним засобом на 30 років до 2050 року. В разі ухвалення нового законопроєкту №8082, він зможе ним користуватися лише 10 років, замість тридцяти. Після цього водійське посвідчення потрібно буде замінити.

Також всі посвідчення, які будуть видані після прийняття законопроєкту (якщо його ухвалять без правок), будуть працювати 5-10 років в залежності від категорії:

категорії А1, А, В1, В, ВЕ – десять років;

категорії С1, С1Е, С, РЄ, D1, D1E, DE, T – п’ять років.

Такий законопроєкт, як планується, допоможе знизити кількість ДТП та виключити корупційну складову.

Нагадаємо, що наразі було запроваджено відеофіксацію під час складання іспиту з водіння. Поки що невідомо, як саме буде проводитися заміна водійських посвідчень: чи потрібна буде лише довідка про здоров'я, чи доведеться заново складати іспит. Ймовірно, буде враховуватися кількість порушень водія. Якщо їх багато - його чи її можуть відправити проходити курс повторно.