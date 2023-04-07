ВСУ получили 100 авто от Favbet Foundation

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины и другие силы обороны получили 100 автомобилей с содействием благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Сотой по счету автомобиль поступил в распоряжение одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны. Речь идет о пикапе Mitsubishi L200.

Подавляющее большинство автомобилей, которые ВСУ получили при содействии Favbet Foundation с начала большой войны, – это внедорожники высокой проходимости. Также передавались микроавтобусы, бронированные авто, грузовики и кареты скорой помощи.

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"Мы все объединились ради победы, и каждый из нас делает все, чтобы ее приблизить. Команда фонда на постоянной связи с военными на передовой, мы стараемся максимально помочь им техникой, снаряжением и всем необходимым", — отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

С начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.