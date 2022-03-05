ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ МЕТИНВЕСТ

Некоторые сепаратистские СМИ раз распространяют фейковую информацию о ситуации в Мариуполе, в частности – на предприятиях Группы Метинвест.

По данным источников, абсолютно не заслуживающих доверия, спецсилы «ДНР» смогли завладеть большей частью территории ММКИ. Группа заявляет, что эта информация совершенно не соответствует действительности, комбинаты остаются под контролем Украины и никаких вражеских вооруженных формирований на предприятиях нет. Более того, цехи ММК имени Ильича и Азовсталь являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители скрываются от обстрелов и бомбардировок города российской армией.

Этот вброс – очередная и явно не последняя попытка российской стороны дестабилизировать ситуацию в Украине. Мариуполь находится в тяжелой ситуации, поэтому параллельно с обстрелами русские войска ведут к тому же информационную войну. Метинвест обращается ко всем журналистам с просьбой обязательно проверять всю появляющуюся информацию в официальных источниках.