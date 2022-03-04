Как помочь себе при болях в спине

Как помочь себе при болях в спине

Что делать, если вы в бомбоубежище и у вас болит спина?

Из-за российской агрессии украинцы вынуждены находиться долгое время в бомбоубежищах и различных укрытиях для спасения своей жизни. Пребывание в таких помещениях, как правило, не очень комфортно, как для психологического, так и для физического состояния.

Одним из последствий длительного пребывания в неудобных позах возможно возникновение боли в спине. Минздрав публикует инфографику с советами, как снизить дискомфорт.

В общей сложности до 90% случаев боли в спине будут соответствовать 2 типам. В инфографике есть также информация, как определить, какой именно у вас тип боли и рекомендации, как действовать.

Из лекарств можно применять нестероидные противовоспалительные средства, например диклофенак или ибупрофен.

Их можно принимать как в таблетированной форме, так и местно в форме геля. Не злоупотребляйте лекарством и читайте инструкцию.