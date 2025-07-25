Ученые развенчали миф о вреде глютена

Глютен — это белок, который содержится в пшенице, ржи, а также ячмене / © Associated Press

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Многие пациенты с синдромом раздраженного кишечника (СРК), которые считают себя чувствительными к глютену или пшенице, действительно не реагируют на эти продукты.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Макмастера, опубликовавшие отчет в The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

В исследовании принимали участие 29 человек с клинически подтвержденным СРК, которые сообщали об улучшении самочувствия на диете без глютенов. Им давали батончики с глютеном, цельной пшеницей или без этих компонентов — в случайном порядке и вслепую.

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Результаты показали, что ухудшение симптомов встречалось примерно одинаково часто во всех группах, в частности принимающих плацебо, а это указывает на влияние ожиданий, а не самих ингредиентов.

По данным руководителя исследования, профессора Пшемысла Берчика, для многих пациентов не глютен является настоящим триггером, а убеждение, что он вреден. Ученые связывают это с эффектом ноцебо и влиянием социальных сетей.

Что такое глютен

Глютен, также известный как клейковина, — это группа белков, содержащихся в зернах пшеницы, ржи и ячменя. Для большинства людей глютена является безопасным веществом, которое легко переваривается. Однако, у людей с целиакией, чувствительностью к глютену или аллергией на пшеницу, глютен может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Раньше соблюдать безглютеновую диету было сложно, ведь приходилось довольствоваться довольно ограниченным рационом. Со временем на рынке появилось много продуктов с пометкой «Без глютена», а в магазинах стали выделять отдельные стеллажи под такую продукцию.

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Раньше мы писали о том, что произойдет с вашим организмом, если перестать употреблять глютен. Больше об этом читайте в новости.