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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
2 хв

Учені розвінчали міф про шкоду глютену

Є твердження, що багато людей відчувають чутливість до глютену або целіакію. Дійсно є аналіз, який визначає таку схильність. Однак підтверджене захворювання має від 1% до 3% людей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Глютен – це білок, який міститься в пшениці, житі, а також ячмені

Глютен — це білок, який міститься в пшениці, житі, а також ячмені / © Associated Press

Багато пацієнтів із синдромом роздратованого кишківника (СПК), які вважають себе чутливими до глютену чи пшениці, насправді не реагують на ці продукти.

Такого висновку дійшли дослідники з Університету Макмастера, які опублікували звіт в The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

У дослідженні брали участь 29 осіб із клінічно підтвердженим СПК, які повідомляли про покращення самопочуття на безглютеновій дієті. Їм давали батончики з глютеном, із цільною пшеницею або без цих компонентів — у випадковому порядку і наосліп.

Результати показали, що погіршення симптомів зустрічалося приблизно однаково часто у всіх групах, зокрема плацебо, що приймають, а це вказує на вплив очікувань, а не самих інгредієнтів.

За даними керівника дослідження, професора Пшемисла Берчика, для багатьох пацієнтів не глютен є справжнім тригером, а переконання, що він шкідливий. Вчені пов’язують це з ефектом ноцебо та впливом соціальних мереж. Автори вважають, що таким пацієнтам може допомогти не лише дієтичне харчування, а й психологічна підтримка, щоб безпечно повернути продукти з глютеном до раціону та позбутися зайвих обмежень.

Що таке глютен

Глютен, також відомий як клейковина, — це група білків, які містяться в зернах пшениці, жита та ячменю. Для більшості людей глютен є безпечною речовиною, яка легко перетравлюється. Однак, у людей з целіакією, чутливістю до глютену або алергією на пшеницю, глютен може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям.

Раніше дотримуватися безглютенової дієти було складно, адже доводилося задовольнятися досить обмеженим раціоном. З часом на ринку з’явилося багато продуктів з позначкою «Без глютену», а в магазинах почали виділяти окремі стелажі під таку продукцію.

Раніше ми писали про те, що станеться з вашим організмом, якщо припинити вживати глютен. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
184
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