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Air France призупиняє рейси до Росії

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Air France призупиняє рейси до Росії

Unsplash

Невідомо, коли авіакомпанія знову літатиме до Росії.

Французький національний перевізник Air France призупинив рейси з Росією через ситуацію в регіоні. 

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника. 

"Враховуючи ситуацію в регіоні, Air France вирішила призупинити обслуговування та польоти до Росії з 27 лютого і до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні. 

Усі рейси Air France до Москви та Санкт-Петербурга та з них були припинені від неділі, 27 лютого. Авіакомпанія також оголосила про тимчасове призупинення польотів у напрямку Китаю, Кореї та Японії, щоб дати авіакомпанії час для вивчення варіантів плану польоту, уникаючи повітряного простору Росії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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