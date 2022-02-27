Air France призупиняє рейси до Росії

Невідомо, коли авіакомпанія знову літатиме до Росії.

Французький національний перевізник Air France призупинив рейси з Росією через ситуацію в регіоні.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

" Враховуючи ситуацію в регіоні, Air France вирішила призупинити обслуговування та польоти до Росії з 27 лютого і до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Усі рейси Air France до Москви та Санкт-Петербурга та з них були припинені від неділі, 27 лютого. Авіакомпанія також оголосила про тимчасове призупинення польотів у напрямку Китаю, Кореї та Японії, щоб дати авіакомпанії час для вивчення варіантів плану польоту, уникаючи повітряного простору Росії.