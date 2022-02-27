У напрямку Сум рухається російська артилерія

Можливий обстріл.

У напрямку міста Суми рухається ворожа російська артилерія.

Про це повідомила у "Фейсбук" Сумська обласна військова адміністрація ·

"Рухаються у напрямку міста Суми. Ймовірно, може бути артобстріл вночі", - йдеться у повідомленні.

В ОДА обіцяють попередити, якщо буде йтися про обстріли.