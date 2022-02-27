В направлении Сум движется российская артиллерия

Возможен обстрел.

В направлении города Сумы движется враждебная российская артиллерия.

Об этом сообщила в "Фейсбуке" Сумская областная военная администрация ·

"Двигаются в направлении города Сумы. Вероятно, может быть артобстрел ночью", — говорится в сообщении.

В ОГА обещают предупредить, если речь идет об обстрелах.