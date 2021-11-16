Байден тричі відхиляв санкції проти Росії - Politico

Джерела, наближені до адміністрації американського президента стверджують, що у команди Байдена є розбіжності щодо РФ.

Президент США Джо Байден тричі відхиляв, пропонований Радою національної безпеки пакет санкцій проти Росії, пояснюючи це тим, що вони недостатньо жорсткі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на колишніх американських чиновників.

Так, за їхніми словами, коли на початку цього року посадовці Ради національної безпеки звернулися до Байдена з пакетом санкцій проти Кремля, він тричі повертав їх їм назад.

Високопосадовець з адміністрації президента США зазначив, що Байден не просив, щоб санкції "були більш жорсткими або завдавали шкоди російському народу", а хотів, щоб вони були "розумними" та могли змінити поведінку Кремля.

Разом тим, джерела видання говорять, що сам Байден давно не довіряє Путіну і, принаймні, раніше точно виступав за жорстку позицію щодо Москви. Однак у його адміністрації й інші, як-от високопоставлена ​​чиновниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд, яку вважають прихильницею Путіна. Говорять, що і державний секретар Ентоні Блінкен також більш схвально ставиться до Росії.

Як пише Politico, колишні чиновники США, які контактують з представниками адміністрації Байдена, зазначають про бажання Вашингтона бути більш обережними з Москвою, оскільки США потрібно налагоджувати співпрацю з РФ у питаннях щодо кліматичних змін та щодо контролю над ядерними озброєннями. Водночас ті ж самі чиновники, переконані, що розбіжності щодо Росії між чиновниками адміністрації Байдена зникнуть, якщо Путін зробить якісь необдумані кроки, особливо в Україні.

Тим часом американські аналітики стверджують, що наразі Путін, можливо, намагається скористатися міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні, яку підтримує Кремль, щоб ввести хаос у регіон і зробити НАТО слабким.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Читайте також:

Росія планує наступ углиб України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання