Байден трижды отклонял санкции против России - Politico

Источники, приближенные к администрации американского президента, утверждают, что у команды Байдена есть разногласия по отношению к РФ.

Президент США Джо Байден трижды отклонял предложенный Советом национальной безопасности пакет санкций против России, объясняя это тем, что они недостаточно жесткие.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывших американских чиновников.

Так, по их словам, когда в начале этого года чиновники Совета национальной безопасности обратились к Байдену с пакетом санкций против Кремля, он трижды возвращал их обратно.

Высокопоставленный чиновник из администрации президента США отметил, что Байден не просил, чтобы санкции "были более жесткими или наносили вред российскому народу", а хотел, чтобы они были "умными" и могли изменить поведение Кремля.

Вместе с тем, источники издания говорят, что сам Байден давно не доверяет Путину и, по крайней мере, ранее точно выступал за жесткую позицию по отношению к Москве. Однако в его администрации есть и другие, например, высокопоставленная чиновница Госдепартамента Виктория Нуланд, которую считают сторонницей Путина. Говорят, что и государственный секретарь Энтони Блинкен также более одобрительно относится к России.

Как пишет Politico, бывшие чиновники США, контактирующие с представителями администрации Байдена, отмечают о желании Вашингтона быть осторожнее с Москвой, поскольку США нужно налаживать сотрудничество с РФ в вопросах климатических изменений и контроля над ядерными вооружениями. В то же время те же чиновники убеждены, что разногласия относительно России между чиновниками администрации Байдена исчезнут, если Путин сделает какие-то необдуманные шаги, особенно в Украине.

Между тем, американские аналитики утверждают, что сейчас Путин, возможно, пытается воспользоваться миграционным кризисом на польско-белорусской границе, который поддерживает Кремль, чтобы ввести хаос в регион и сделать НАТО слабее.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы ​​из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стал ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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