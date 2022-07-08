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Канада заборонила імпорт золота з Росії

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Канада заборонила імпорт золота з Росії

Фото: Associated Press

Уряд Канади заборонив імпорт золота з Росії.

Так, країна закрила виробам доступ на офіційні міжнародні ринки і ще більше обмежила можливості Росії зі збирання коштів для ведення війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

Зокрема, до країни тепер заборонено ввозити:

  • золото немонетарне, необроблене в порошку;
  • золото немонетарне, необроблене, крім порошку;
  • золото негрошове в напівфабрикатах, крім порошку;
  • золото монетне, необроблене або в напівфабрикатах, або у вигляді порошку;
  • ювелірні вироби та їхні частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами;
  • вироби золотих або срібних справ майстрів та їхні частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами.

Нагадаємо, раніше США також заборонили імпорт російського золота. Крім того, аналогічні санкції запровадила і Японія

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