Канада заборонила імпорт золота з Росії

Так, країна закрила виробам доступ на офіційні міжнародні ринки і ще більше обмежила можливості Росії зі збирання коштів для ведення війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

Зокрема, до країни тепер заборонено ввозити:

золото немонетарне, необроблене в порошку;

золото немонетарне, необроблене, крім порошку;

золото негрошове в напівфабрикатах, крім порошку;

золото монетне, необроблене або в напівфабрикатах, або у вигляді порошку;

ювелірні вироби та їхні частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами;

вироби золотих або срібних справ майстрів та їхні частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами.

Нагадаємо, раніше США також заборонили імпорт російського золота. Крім того, аналогічні санкції запровадила і Японія.

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