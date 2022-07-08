Канада заборонила імпорт золота з Росії

Уряд Канади заборонив імпорт золота з Росії.
Так, країна закрила виробам доступ на офіційні міжнародні ринки і ще більше обмежила можливості Росії зі збирання коштів для ведення війни проти України.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.
Зокрема, до країни тепер заборонено ввозити:
- золото немонетарне, необроблене в порошку;
- золото немонетарне, необроблене, крім порошку;
- золото негрошове в напівфабрикатах, крім порошку;
- золото монетне, необроблене або в напівфабрикатах, або у вигляді порошку;
- ювелірні вироби та їхні частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами;
- вироби золотих або срібних справ майстрів та їхні частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами.
Нагадаємо, раніше США також заборонили імпорт російського золота. Крім того, аналогічні санкції запровадила і Японія.
Читайте також:
- В Україні заарештували 2,1 млрд грн активів "Газпрому", "Роснефти" та "Росатому"
- ЄС передав українським прикордонникам шоломи та бронежилети на суму майже 1 млн євро
- "Жахливий акт насильства": Зеленський зреагував на вбивство експрем’єра Японії