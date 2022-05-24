SEPA для України: Шмигаль повідомив, коли підключать

Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами. Друге — може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про це 24 травня.

Додамо, що Європарламент 24 квітня 2007 року більшістю голосів прийняв ухвалу про створення єдиної платіжної системи Європейського союзу (SEPA), в рамках якої у всіх 27 країнах ЄС можна буде здійснювати платежі за допомогою одного банківського рахунку.

Як повідомлялося раніше, Європейський Союз продовжив санкції проти позбавленого звання президента України Віктора Януковича та його поплічників ще на один рік. За словами Рікарда Йозвяка, посли країн-членів ЄС ухвалити рішення продовжити заморожування активів Януковича і ще 14 колишніх українських посадовців. Разом із тим, у ЄС вирішили зняти санкції з екс-регіонала Юрія Іванющенка, який також входив до оточення Януковича.

Таким чином, у санкційному списку ЄС, крім Віктора Януковича, залишаються: Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Олена Лукаш, Андрій Клюєв, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Сергій Клюєв, Микола Азаров, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов, Олександр Клименко та Едуард Ставицький.

Нагадаємо, Європарламент скасував імпортні мита ЄС для України на рік.

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