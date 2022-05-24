SEPA для Украины: Шмыгаль сообщил, когда подключат

Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. Второе — может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об этом 24 мая.

Европарламент 24 апреля 2007 года большинством голосов принял решение о создании единой платежной системы Европейского союза (SEPA), в рамках которой во всех 27 странах ЕС можно будет осуществлять платежи с помощью одного банковского счета.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз продлил санкции против лишенного звания президента Украины Виктора Януковича и его приспешников еще на один год. По словам Рикарда Йозвяка, послы стран-членов ЕС принять решение продолжить замораживание активов Януковича и еще 14 бывших украинских чиновников. Вместе с тем, в ЕС решили снять санкции с экс-регионала Юрия Иванющенко, также входившего в окружение Януковича.

Таким образом, в санкционном списке ЕС, кроме Виктора Януковича, остаются: Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Елена Лукаш, Андрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Клюев, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко и Эдуард Ставицкий.

Напомним, Европарламент упразднил импортные пошлины ЕС для Украины на год.

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