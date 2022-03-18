Самая быстрая таможня в мире: Кабмин упростил оформление товаров на границе

Грузы будут ехать через границу без всяких препятствий.

Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур.

Об этом сообщил 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Цель Украины – создать самую быструю таможню в мире. Никаких бумаг на таможне.

"Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в таможенный и налоговый кодексы. По декларативному принципу. Тот, кто хочет оставаться на общей системе, платит только НДС, при этом такое оформление должно занимать не более 15 минут. Те, кто просто хочет везти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, — заранее заполняйте ГТД декларацию и проезжайте. Погрузка будет ехать через границу без всяких препятствий. Постановление Кабмина уже принято. Ожидаем, что Верховная Рада как можно скорее освободит от пошлин и НДС все товары, которые сегодня едут в Украину", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, правительство отменило почти все проверки, которые могут усложнять жизнь бизнесу во время войны, кроме тех, которые связаны с безопасностью страны. На момент военного положения бизнес переходит на декларативный принцип работы.

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