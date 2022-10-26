Собчак втекла з Росії: ведуча стала підозрюваною у справі "Ростеху"

Собчак ввела в оману оперативників, купивши квитки до Дубая та Туреччини, хоча сама вирушила через Білорусь до Литви.

Російська телеведуча та політикиня Ксенія Собчак виїхала з країни, а її комерційний директор Кирило Суханов та ексголовний редактор журналу "Татлер" Аріан Романовський були затримані в Москві.

Про це повідомляють російські медіа.

Романовського і Суханова підозрюють у вимаганні, і обом мають 26 жовтня обрати запобіжний захід.

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Водночас у справі про вимагання відбулися обшуки в елітному котеджному селищі "Горки-8", де мешкала сама Собчак. Вона стала підозрюваною у справі про здирництво в держкорпорації "Ростех", повідомили у правоохоронних органах. За це їй загрожує до 15 років колонії.

"Собчак підозрюється за п. "б" ч. 3 ст. 163 КК РФ (вимагання з метою отримання майна в особливо великому розмірі). Потерпілим у справі проходить посадова особа "Ростеху", – сказало джерело серед правоохоронців.

Затримати Собчак за місцем проживання не вдалося. За повідомленнями російських медіа, вона вирушила до Мінська і звідти – до Литви.

Також повідомляється, що нібито за добу до обшуків у Суханова Собчак була попереджена про це, тому встигла перетнути кордон.

Водночас телеведуча заплутала оперативників, придбавши перед від'їздом різні авіаквитки.

"Вона виїхала з Москви ще вночі [у вівторок]. При цьому вона вчора купила авіаквитки через Інтернет до Дубая, сьогодні – до Туреччини. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У підсумку ж вона в'їхала до Литви через Білорусь", – повідомило джерело.

Інформацію про свій від'їзд вона не підтверджувала, але і не спростовувала.

Зауважимо, в Мережі з’явилося відео обшуку в автомобілі Собчак. На кадрах зафіксовано, як оперативники перевіряють салон та оглядають бардачок Mercedes V-класу. За цим стежить чоловік ведучої Костянтин Богомолов.

Нагадаємо, на початку жовтня Собчак, яка нібито виступає проти війни в України, влаштувала скандал у Грузії через гасло "Слава Україні".

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