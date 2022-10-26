Собчак втекла з Росії: ведуча стала підозрюваною у справі "Ростеху"

Собчак ввела в оману оперативників, купивши квитки до Дубая та Туреччини, хоча сама вирушила через Білорусь до Литви.
Російська телеведуча та політикиня Ксенія Собчак виїхала з країни, а її комерційний директор Кирило Суханов та ексголовний редактор журналу "Татлер" Аріан Романовський були затримані в Москві.
Про це повідомляють російські медіа.
Романовського і Суханова підозрюють у вимаганні, і обом мають 26 жовтня обрати запобіжний захід.
Водночас у справі про вимагання відбулися обшуки в елітному котеджному селищі "Горки-8", де мешкала сама Собчак. Вона стала підозрюваною у справі про здирництво в держкорпорації "Ростех", повідомили у правоохоронних органах. За це їй загрожує до 15 років колонії.
"Собчак підозрюється за п. "б" ч. 3 ст. 163 КК РФ (вимагання з метою отримання майна в особливо великому розмірі). Потерпілим у справі проходить посадова особа "Ростеху", – сказало джерело серед правоохоронців.
Затримати Собчак за місцем проживання не вдалося. За повідомленнями російських медіа, вона вирушила до Мінська і звідти – до Литви.
Також повідомляється, що нібито за добу до обшуків у Суханова Собчак була попереджена про це, тому встигла перетнути кордон.
Водночас телеведуча заплутала оперативників, придбавши перед від'їздом різні авіаквитки.
"Вона виїхала з Москви ще вночі [у вівторок]. При цьому вона вчора купила авіаквитки через Інтернет до Дубая, сьогодні – до Туреччини. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У підсумку ж вона в'їхала до Литви через Білорусь", – повідомило джерело.
Інформацію про свій від'їзд вона не підтверджувала, але і не спростовувала.
Зауважимо, в Мережі з’явилося відео обшуку в автомобілі Собчак. На кадрах зафіксовано, як оперативники перевіряють салон та оглядають бардачок Mercedes V-класу. За цим стежить чоловік ведучої Костянтин Богомолов.
Нагадаємо, на початку жовтня Собчак, яка нібито виступає проти війни в України, влаштувала скандал у Грузії через гасло "Слава Україні".
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