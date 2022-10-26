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Скандальній пропагандистці Симоньян заборонили в'їзд до Вірменії

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Скандальній пропагандистці Симоньян заборонили в'їзд до Вірменії

Фото: Associated Press

Під заборону також потрапив депутат Держдуми Костянтин Затулін.

Вірменія заборонив в'їзд російській пропагандистці та головній редакторці "Росія сьогодні" та телеканалу RT Маргариті Симоньян.

Про це путіністка Симоньян повідомила у своєму Telegram-каналі.

Крім того, під заборону Єревана потрапив перший заступник комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін.

"Костянтину Затуліну, який багато років люто підтримує Вірменію, нинішній керівник Вірменії заборонив в'їзд до Вірменії. Мені, до речі, теж", - йдеться у повідомленні пропагандистки.

Нагадаємо,напередодні вторгнення РФ до України, 24 лютого, скандалістка Симоньян заявляла, мовляв, Москва захопить Україну "за два дні". Втім, на восьмому місяці війни прихильниця Путіна неочікувано закликала росіян "закінчувати брехати - на всіх рівнях, скрізь".

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1390
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