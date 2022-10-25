Середа буде дуже теплою, аде дощовою: прогноз погоди на 26 жовтня

Погода буде переважно хмарною з проясненнями, але досить теплою.

Середа, 26 жовтня, в Україні буде доволі теплою, але переважно дощовою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, у країні 26 жовтня очікуються помірні, вночі на Лівобережжі місцями значні дощі. Вдень у західних, Вінницькій та більшості південних областей без істотних опадів. Вітер північно-західний (у південно-східній частині - переважно південний), 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 13°, вдень 11-16°, на Одещині та Миколаївщині до 20°.

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У Києві 26 жовтня вночі йтиме помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 12-14°.

Як пише синоптикиня Наталія Діденко, 26 жовтня в Україні буде тепло і вдень, і вночі. Найближчим часом, за її прогнозом, серйозних холодів в країні не передбачається. Однак "періодично йтимуть дощі та плаватимуть тумани".

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що до України прийшло друге бабине літо. Воно, за його прогнозами, триватиме аж до 4-6 листопада. Після чого різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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