Среда будет очень теплой, но дождливой: прогноз погоды на 26 октября

Среда, 26 октября, в Украине будет достаточно теплой, но преимущественно дождливой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, в стране 26 октября ожидаются умеренные, ночью на Левобережье местами значительные дожди. Днем в западных, Винницкой и большинстве южных областей без существенных осадков. Ветер северо-западный (в юго-восточной части – преимущественно южный), 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге страны до 13°, днем 11-16°, в Одесской и Николаевской областях до 20°.

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В Киеве 26 октября ночью будет идти умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 12-14°.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, 26 октября в Украине будет тепло и днем, и ночью. В ближайшее время, по ее прогнозу, серьезных холодов в стране не предвидится. Однако "периодически будут идти дожди и плавать туманы".

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что в Украину пришло второе бабье лето. Оно, по его прогнозам, продлится до 4-6 ноября. После чего резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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