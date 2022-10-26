Скандальной пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению

Под запрет также попал депутат Госдумы Константин Затулин.
Армения запретил въезд российской пропагандистке и главной редакторе "Россия сегодня" и телеканалу RT Маргарите Симоньян.
Об этом путинистка Симоньян сообщила в своем Telegram-канале.
Кроме того, под запрет Еревана попал первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний руководитель Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", — говорится в сообщении пропагандистки.
Напомним, накануне вторжения РФ в Украину, 24 февраля, скандалистка Симоньян заявляла, мол, Москва захватит Украину "за два дня". Впрочем, на восьмом месяце войны поклонница Путина неожиданно призвала россиян "заканчивать лгать – на всех уровнях, везде".
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