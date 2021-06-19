У Перу внаслідок ДТП з автобусом загинули 27 гірників

За словами надзвичайників, тіла жертв аварії розкидані схилом пагорба.

У Перу в п'ятницю, 18 червня, щонайменше 27 людей загинули, коли автобус з гірниками з'їхав з дороги в провінції Луканас.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що ще 13 працівників гірничодобувної компанії постраждали. За словами надзвичайників, тіла жертв аварії розкидані по схилу пагорба.

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"Ми всі спустошені цією новиною, і ми вже почали ретельне розслідування", - сказав Ігнасіо Бустаманте, генеральний директор британської компанії з видобутку срібла та золота Hochschild Mining.

За його словами, у пріоритеті зараз "підтримка тих, хто потрапив в аварію, і їхніх сімей, а також співробітництво з відповідними органами влади".

Причини аварії поки невідомі. Пасажири автобуса прямували від золото-срібного рудника Палланката до міста Арекіпа.

Раніше на півночі Мексики семер гірників опинилися в пастці внаслідок аварії на невеликій вугільній шахті в прикордонному штаті Коауїла.

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