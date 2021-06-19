У Перу внаслідок ДТП з автобусом загинули 27 гірників

За словами надзвичайників, тіла жертв аварії розкидані схилом пагорба.
У Перу в п'ятницю, 18 червня, щонайменше 27 людей загинули, коли автобус з гірниками з'їхав з дороги в провінції Луканас.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що ще 13 працівників гірничодобувної компанії постраждали. За словами надзвичайників, тіла жертв аварії розкидані по схилу пагорба.
"Ми всі спустошені цією новиною, і ми вже почали ретельне розслідування", - сказав Ігнасіо Бустаманте, генеральний директор британської компанії з видобутку срібла та золота Hochschild Mining.
За його словами, у пріоритеті зараз "підтримка тих, хто потрапив в аварію, і їхніх сімей, а також співробітництво з відповідними органами влади".
Причини аварії поки невідомі. Пасажири автобуса прямували від золото-срібного рудника Палланката до міста Арекіпа.
Раніше на півночі Мексики семер гірників опинилися в пастці внаслідок аварії на невеликій вугільній шахті в прикордонному штаті Коауїла.