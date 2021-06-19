Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологічний прогноз на 19 червня

Астрологічний прогноз на 19 червня

Associated Press

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня доба має такі характеристики:

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: вода.

Ангел-охоронець: допомагає вийти без втрат із найзаплутаніших ситуацій.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 1

Колір дня: всі відтінки жовтого кольору — від оранжевого до лимонного.

Камені дня: бурштин, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: ребра, грудна клітка.

Слова дня: сім'я, традиції.

Містика дня: можна звертатися за допомогою до предків: сила роду допоможе в будь-яких обставинах.

Табу дня: не можна вирушати в подорожі.

Читайте також: Гороскоп на 19 червня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для сім'ї та особистого життя