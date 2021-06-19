Астрологічний прогноз на 19 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня доба має такі характеристики:

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: вода.

Ангел-охоронець: допомагає вийти без втрат із найзаплутаніших ситуацій.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 1

Колір дня: всі відтінки жовтого кольору — від оранжевого до лимонного.

Камені дня: бурштин, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: ребра, грудна клітка.

Слова дня: сім'я, традиції.

Містика дня: можна звертатися за допомогою до предків: сила роду допоможе в будь-яких обставинах.

Табу дня: не можна вирушати в подорожі.

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