Астрологічний прогноз на 19 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня доба має такі характеристики:
Символ дня: фонтан.
Стихія дня: вода.
Ангел-охоронець: допомагає вийти без втрат із найзаплутаніших ситуацій.
Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.
Число дня: 1
Колір дня: всі відтінки жовтого кольору — від оранжевого до лимонного.
Камені дня: бурштин, сардонікс.
За яку частину тіла відповідає: ребра, грудна клітка.
Слова дня: сім'я, традиції.
Містика дня: можна звертатися за допомогою до предків: сила роду допоможе в будь-яких обставинах.
Табу дня: не можна вирушати в подорожі.
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