Астрологический прогноз на 19 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние сутки обладает следующими характеристиками:
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: вода.
Ангел-хранитель: помогает выйти без потерь из самых запутанных ситуаций.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 1
Цвет дня: все оттенки желтого цвета – от оранжевого до лимонного.
Камни дня: янтарь, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: ребра, грудная клетка.
Слова дня: семья, традиции.
Мистика дня: можно обращаться за помощью к предкам: сила рода поможет в любых обстоятельствах.
Табу дня: нельзя отправляться в путешествия.
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