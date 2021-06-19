В Перу в результате ДТП с автобусом погибли 27 горняков

По словам чрезвычайников, тела жертв аварии разбросаны по склону холма.

В Перу в пятницу, 18 июня, по меньшей мере 27 человек погибли, когда автобус с горняками съехал с дороги в провинции Луканас.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что еще 13 работников горнодобывающей компании пострадали. По словам чрезвычайников, тела жертв аварии разбросаны по склону холма.

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"Мы все опустошены этой новостью, и мы уже начали тщательное расследование", — сказал Игнасио Бустаманте, генеральный директор британской компании по добыче серебра и золота Hochschild Mining.

По его словам, в приоритете сейчас "поддержка тех, кто попал в аварию, и их семей, а также сотрудничество с соответствующими органами власти".

Причины аварии пока неизвестны. Пассажиры автобуса направлялись с золото-серебряного рудника Палланката в город Арекипа.

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