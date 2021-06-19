В Перу в результате ДТП с автобусом погибли 27 горняков

По словам чрезвычайников, тела жертв аварии разбросаны по склону холма.
В Перу в пятницу, 18 июня, по меньшей мере 27 человек погибли, когда автобус с горняками съехал с дороги в провинции Луканас.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что еще 13 работников горнодобывающей компании пострадали. По словам чрезвычайников, тела жертв аварии разбросаны по склону холма.
"Мы все опустошены этой новостью, и мы уже начали тщательное расследование", — сказал Игнасио Бустаманте, генеральный директор британской компании по добыче серебра и золота Hochschild Mining.
По его словам, в приоритете сейчас "поддержка тех, кто попал в аварию, и их семей, а также сотрудничество с соответствующими органами власти".
Причины аварии пока неизвестны. Пассажиры автобуса направлялись с золото-серебряного рудника Палланката в город Арекипа.
Ранее на севере Мексики семь горняков оказались в ловушке в результате аварии на небольшой угольной шахте в пограничном штате Коауила.