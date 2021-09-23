У Сомалі вперше за 30 років показали фільми у кінотеатрі

У Сомалі вперше за 30 років показали фільми у кінотеатрі

Влада сподівається почати культурне відродження розореної постійними військовими конфліктами країни.

У Сомалі відбувся перший публічний показ фільмів за останні 30 років.

Про це інформує The Guardian.

Захід відбувся в Національному театрі в Могадішо, який був закритий від початку громадянської війни у ​​1991 році. У 2012 році театр відкрили після реставрації. Однак в той же рік там здійснили теракт. Тоді загинуло 10 осіб, а заклад знову закрився.

Наразі влада сподівається почати культурне відродження розореної постійними військовими конфліктами країни. Глядачам показали два короткометражні фільми сомалійського режисера і музиканта Ібрагіма СМ. Їм довелося пройти через кілька контрольно-пропускних пунктів, перш ніж потрапити на захід. Показ фільмів посилено охороняли.

Вхідний квиток коштував $10 — значна сума для пересічного жителя бідної африканської країни.

Для багатьох сомалійців це була подорож у спокійне та безпечне минуле.

"У старі добрі часи я дивився концерти, драми, естрадні шоу, народні танці та фільми в Національному театрі. Мені стає погано, коли я бачу, як у Могадішо не вистачає нічного життя, яке колись було. Але це хороший початок", — сказав Осман Юсуф Осман.

Джихадисти були вигнані з Могадішо десять років тому, але зберігають контроль над частинами сільської місцевості.

Раніше у Мережі з'явилися кадри того, як таліби після захоплення столиці Афганістану Кабу ла, їздять на дитячих машинках на ярмарку з автоматами на колінах.

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