У Сомалі вперше за 30 років показали фільми у кінотеатрі

Влада сподівається почати культурне відродження розореної постійними військовими конфліктами країни.
У Сомалі відбувся перший публічний показ фільмів за останні 30 років.
Про це інформує The Guardian.
Захід відбувся в Національному театрі в Могадішо, який був закритий від початку громадянської війни у 1991 році. У 2012 році театр відкрили після реставрації. Однак в той же рік там здійснили теракт. Тоді загинуло 10 осіб, а заклад знову закрився.
Наразі влада сподівається почати культурне відродження розореної постійними військовими конфліктами країни. Глядачам показали два короткометражні фільми сомалійського режисера і музиканта Ібрагіма СМ. Їм довелося пройти через кілька контрольно-пропускних пунктів, перш ніж потрапити на захід. Показ фільмів посилено охороняли.
Вхідний квиток коштував $10 — значна сума для пересічного жителя бідної африканської країни.
Для багатьох сомалійців це була подорож у спокійне та безпечне минуле.
"У старі добрі часи я дивився концерти, драми, естрадні шоу, народні танці та фільми в Національному театрі. Мені стає погано, коли я бачу, як у Могадішо не вистачає нічного життя, яке колись було. Але це хороший початок", — сказав Осман Юсуф Осман.
Джихадисти були вигнані з Могадішо десять років тому, але зберігають контроль над частинами сільської місцевості.
Раніше у Мережі з'явилися кадри того, як таліби після захоплення столиці Афганістану Кабула, їздять на дитячих машинках на ярмарку з автоматами на колінах.