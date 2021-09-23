В Сомали впервые за 30 лет показали фильмы в кинотеатре

В Сомали впервые за 30 лет показали фильмы в кинотеатре

Власти надеются начать культурное возрождение разоренной постоянными военными конфликтами страны.

В Сомали состоялся первый публичный показ фильмов за последние 30 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие состоялось в Национальном театре в Могадишо, который был закрыт после начала гражданской войны в 1991 году. В 2012 году театр открыли после реставрации. Однако в тот же год там осуществили теракт. Тогда погибли 10 человек, а заведение снова закрылось.

Сейчас власти надеются начать культурное возрождение разоренной постоянными военными конфликтами страны. Зрителям показали два короткометражных фильма сомалийского режиссера и музыканта Ибрагима СМ. Им пришлось пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов, прежде чем попасть на мероприятие. Показ фильмов усиленно охраняли.

Входной билет стоил $10 — значительная сумма для рядового жителя бедной африканской страны.

Для многих сомалийцев это было путешествие в спокойное и безопасное прошлое.

"В старые добрые времена я смотрел концерты, драмы, эстрадные шоу, народные танцы и фильмы в Национальном театре. Мне становится плохо, когда я вижу, как в Могадишо не хватает ночной жизни, которая когда-то была. Но это хорошее начало", — сказал Осман Юсуф Осман.

Джихадисты были изгнаны из Могадишо десять лет назад, но сохраняют контроль над частями сельской местности.

Ранее в Сети появились кадры того, как талибы после захвата столицы Афганистана Кабу ла, ездят на детских машинках на ярмарке с автоматами на коленях.

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