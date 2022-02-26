Знаменитий хмародер у Нью-Йорку став “українським”: фото

Вежа Empire State Building засвітилася синіми та жовтими кольорами.
У п’ятницю, 25 листопада, верхівку найвідомішого американського хмародера Empire State Building у Нью-Йорку підсвітили у кольорах національного прапора України. Символічно, що саме цього дня США застосували санкції щодо російського президента Путіна через вторгнення Росії до України.
Відповідне фото на своїй Facebook-сторінці опублікував журналіст Матвій Ганапольський.
Систему прожекторного освітлення цього хмародера використовують для сигналізування про важливі події в США та цілому світі ще від 1960-х років.
Цього разу приводом для українських” кольорів на вежі стали як запроваджені США антиросійські санкції через російське вторгнення в нашу державу, так і обіцяна президентом Байденом макрофінансова допомога Україні на потреби безпеки.
У коментарях нагадують про “українську” підсвітку, яку раніше отримали інші відомі у світі будівлі, зокрема, Ейфелева вежа у Парижі та вежа Сі-Ен Тауер у Торонто.
Нагадаємо, у Берліні на знак солідарності з Україною ввечері 23 лютого Бранденбурзькі ворота підсвітили кольорами прапору України.
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