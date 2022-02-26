Зеленський просить Ізраїль стати посередником у переговорах з Росією – CNN

Зеленський просить Ізраїль стати посередником у переговорах з Росією – CNN

Посол України в Ізраїлі зазначив, що Єрусалим є кращим майданчиком для перемовин, ніж Мінськ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з проханням провести переговори між Україною та Росією та стати посередником.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

"Наш президент вважає Ізраїль єдиною демократичною державою, яка має чудові відносини як з Росією, так і з Україною, і яку можна використати для полегшення цих переговорів", – сказав Євген Корнійчук

Посол зазначив, що Єрусалим є кращим майданчиком для перемовин, ніж Мінськ, де проходили попередні переговори, оскільки Білорусь є близьким союзником Росії, а Україна "не вірить у легітимність" нинішнього лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Щодо відповіді Ізраїлю на запит, Корнійчук сказав, що вони "ні погоджуються, ні заперечують, вони це розглядають, і це позитивний знак".

Прес-секретар Беннета не став коментувати журналістам це питання.

Раніше у Зеленського спростували заяви РФ, що Україна відмовилася від переговорів.