Українська діаспора в США переказала 1 млн доларів для морпіхів Маріуполя

Гроші скерують на закупівлю спорядження.

Українці зараз отримують допомогу по усьому світі, як підтримкою, так і матеріально. Так, українська діаспора в США переказала для морської піхоти Маріуполя, де зараз точаться бої, 1 млн доларів.

Про це повідомляє волонтер, керівник організації "Допоможи фронту" Богдан Масляк.

"1 000 000 доларів США. Саме стільки, ми отримаємо допомоги на закупівлю спорядження для морпіхів, від обезбашенних благодійників українського походження з села Чікагівка, Іл'янойського повіту. Слава Україні! А ми тим часом, робитимемо «смерть ворогам»!", - написав волонтер.

Зазначимо:

За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

танки - до 80 одиниць;

бойові броньовані машини різних типів — 516;

літаки - 10;

гелікоптери — 7;

особового складу — 2800.

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