"Сімпсони" підтримали Україну: фото

Анімовані персонажі тримають у руках українські прапорці

Американський анімаційний сатиричний серіал "Сімпсони" підтримав Україну.

В офіційному у Twitter мультсеріалу з'явилася тематична картинка на підтримку України. Персонажі серіалу тримають у руках українські прапорці та мають стурбований вигляд.

"Сімпсони" з нами", - коментують українці повідомлення.

"Сімпсони" — американський анімаційний сатиричний серіал, створений Меттом Ґрейнінґом для компанії "Fox". "Сімпсони" є найдовшим анімаційним серіалом в історії американського телебачення.