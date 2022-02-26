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"Сімпсони" підтримали Україну: фото

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"Сімпсони" підтримали Україну: фото

Анімовані персонажі тримають у руках українські прапорці

Американський анімаційний сатиричний серіал "Сімпсони" підтримав Україну.

В офіційному у Twitter мультсеріалу з'явилася тематична картинка на підтримку України. Персонажі серіалу тримають у руках українські прапорці та мають стурбований вигляд.

"Сімпсони" з нами", - коментують українці повідомлення. 

"Сімпсони"  — американський анімаційний сатиричний серіал, створений Меттом Ґрейнінґом для компанії "Fox". "Сімпсони" є найдовшим анімаційним серіалом в історії американського телебачення. 

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