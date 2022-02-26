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Зеленський подякував Дуді за допомогу: деталі

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Зеленський подякував Дуді за допомогу: деталі

Associated Press

"Вдячний йому особисто, польському народу за дієву конкретну допомогу у такий складний час", - написав президент

Президент України Володимир Зеленський подякував своєму польському колегзі Анджею Дуду за надану Польщею Україні допомогу.

"Щойно поговорив зі справжнім другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вдячний йому особисто, польському народу за дієву конкретну допомогу у такий складний час", – написав глава української держави у сервісі мікроблогів Twitter. 

"Разом UA та PL - сильніше. Дякую!" – додав Зеленський.

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