Зеленський подякував Дуді за допомогу: деталі

"Вдячний йому особисто, польському народу за дієву конкретну допомогу у такий складний час", - написав президент

Президент України Володимир Зеленський подякував своєму польському колегзі Анджею Дуду за надану Польщею Україні допомогу.

Щойно поговорив зі справжнім другом України – Президентом Польщі @AndrzejDuda. Вдячний йому особисто, польському народу за дієву конкретну допомогу в такий складний час. Разом – сильніші. Дякую! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

"Щойно поговорив зі справжнім другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вдячний йому особисто, польському народу за дієву конкретну допомогу у такий складний час", – написав глава української держави у сервісі мікроблогів Twitter.

"Разом UA та PL - сильніше. Дякую!" – додав Зеленський.