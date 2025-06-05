Безпечні ліки навіть під обстрілами: БаДМ вкотре підтвердив стандарт GDP

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У квітні цього року компанія «БаДМ» успішно пройшла чергову сертифікацію аптечного складу Розподільчого центру у Дніпрі — на відповідність вимогам міжнародного стандарту GDP (Good Distribution Practice, або Належна практика дистрибуції).

Це не перший сертифікат для аптечного складу — БаДМ послідовно впроваджує всеосяжне управління якістю: ще з 2012 року компанія сертифікує всі свої аптечні склади. І навіть в умовах повномасштабної війни команда готова до перевірок та підтверджує безперервну роботу системи якості.

Що таке сертифікація GDP і чому вона важлива для якості ліків

GDP — це міжнародний стандарт, який регулює оптову торгівлю лікарськими засобами. Дотримання його вимог гарантує, що препарати зберігають якість на всіх етапах — від виробника до аптеки. Офіційне підтвердження відповідності стандарту на рівні державної інспекції — важливий маркер надійності дистриб’ютора на фармацевтичному ринку.

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Для проходження сертифікації аптечний склад аудували інспектори Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Перевірці підлягали документація з якості, стандартні операційні процедури та всі технологічні процеси, які фіксують кожен крок діяльності компанії, враховуючи й транспортування.

Розподільчий центр БаДМ: ефективна система збереження якості

Розподільчий центр ТОВ «БаДМ» пройшов аудит GDP

З часу попередньої перевірки Розподільчий центр зазнав важливих змін. Сьогодні він працює не лише з продукцією загального режиму зберігання, а й з термолабільними препаратами. Для цього були впроваджені нові холодильні камери, перебудовано логістику та налагоджено «холодовий ланцюг». А отриманий сертифікат GDP — це підтвердження того, що ці зміни впроваджені належним чином, а якість лікарських засобів залишається захищеною, незважаючи на виклики війни.

«Впровадження та ефективне функціонування системи якості на структурному підрозділі і в компанії в цілому – це командна робота фахівців з якості, кожного співробітника аптечного складу та всіх підрозділів. Завдяки згуртованості, максимальній залученості кожного співробітника , ми завжди досягаємо поставлених цілей», — зазначила Лідія Мельник, уповноважена особа GDP аптечного складу Розподільчого центру.

БаДМ: якість зберігання та транспортування ліків підтверджена GDP

Найефективніші ліки можуть втратити дію або навіть стати небезпечними, якщо їх неправильно транспортувати чи зберігати. І саме дистриб’ютор відповідає за цей критично важливий шлях — від виробника до полиці в аптеці.

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Успішне проходження GDP-аудиту знову доводить: український дистриб’ютор «БаДМ» працює відповідно до найвищих європейських стандартів. Навіть у найскладніші часи ланцюг постачання відповідає суворим вимогам. А отже — пацієнти можуть бути впевнені в якості своїх ліків.

«Ми не можемо дозволити собі помилки — ні в документації, ні в умовах зберігання. Ліки повинні прибути вчасно і в належному стані — незалежно від повітряної тривоги, обстрілу чи відключення електроенергії. Бо від нас, зокрема, залежать людські життя», — наголосив в.о. Генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитро Бабенко.