Церковний календар на 30 липня - кому моляться віряни

Яке свято 30 липня в церковному календарі

У суботу, 30 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять великомучениці Марини. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 30 липня — день пам’яті великомучениці Марини

Марина (Маргарита) - римська діва-християнка, мучениця та свята. Про її життя мало що відомо. Згідно з переказами, вона народилася в Антіохії (Римська імперія), була донькою язичницького жерця. Відразу після народження мати Марини, а тому дівчинку виховувала нянька, яка сповідувала християнство. В юному віці вона охрестилася та прийняла обітницю залишатися цнотливою. Жила у няні, тому що порвала всі свої зв'язки з батьком.

Коли дівчина підросла та стала вродливою жінкою, її захотів взяти в дружини римський префект Олівій, однак вона відмовилася. Після невдалого залицяння префект потягнув Марину до суду. Там вона відмовилася поклонятися язичницьким богам. За це її засудили до смертної кари. Після спалення живцем дівчина чудом залишилася неушкодженою. А тому її вирішили стратити шляхом відрубування голови.

Мощі Марини зберігаються в багатьох містах (Рим, Париж, Брюгге, Брюссель тощо). Марину вважають захисницею вагітних жінок і рибалок. Саме ця свята була однією з тих, яка, за переказами, явилася Жанні д'Арк.

Церковний календар на 30 липня: відео

Народні прикмети на 30 липня

На небі з'явилася веселка після короткотривалого дощу - буде негода.

Піниться в річці вода - чекайте на дощ.

Не висихає нічна роса - буде гроза.

Що не можна робити 30 липня