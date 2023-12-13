Дотик до дитячих мрій: АЛЛО спрямує 10% з продажів дитячих товарів на планшети для дітей

Зимові свята — це час, коли кожен може перетворитися на різдвяного чарівника та здійснювати дитячі бажання.

Щоб підтримати дітей, постраждалих від військової агресії рф, національний маркетплейс АЛЛО розпочинає нову благодійну акцію – «Дотик до дитячих мрій». З 6 грудня 2023 року та до 15 січня 2024 року АЛЛО спрямовуватиме 10% з продажу кожного товару для дітей продавця АЛЛО у мобільному застосунку на закупівлю подарунків.

На зібрану суму компанія АЛЛО придбає планшети для дітей, які є підопічними благодійного фонду «Голоси дітей» – це діти з сімей внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, з деокупованих територій, діти з інвалідністю та ті, хто має досвід війни через бойові дії. Ці маленькі українці отримають на свята не лише привід для усмішки, а й подальшу можливість навчатися та розвиватися завдяки технологіям. Мета АЛЛО – завдяки накопиченим коштам передати 1000 планшетів.

«Чимало українських дітей по всій країні залишили власні домівки, але прагнуть мати усміхнене дитинство, навчатися, мріяти про перспективи у майбутньому. Тому на свята ми прагнемо перетворитися на чарівників і разом із нашими клієнтами здійснити дитячі бажання. Купуючи в застосунку АЛЛО щось для власної дитини, клієнти можуть водночас допомогти й дітям, які постраждали через війну. Адже наразі немає чужих дітей, кожне дитя України – як рідне. Кінцева мета ініціативи – забезпечити планшетами 1000 дітей, які наразі потребують нашої підтримки. Без сумніву, смартпристрої стануть для дітей помічниками в навчанні та розвагах, адже наш партнер, фонд “Голоси дітей”, регулярно отримує від родин запити на гаджети. Тож коли, як не під Різдво, здійснювати мрії найменших українців?», – зазначив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК «АЛЛО».

Доторкнутися до дитячих мрій дуже просто.

1. Запустіть мобільний застосунoк АЛЛО або встановіть його з Google Play чи App Store.

2. Відкрийте в каталозі категорію «Товари для дітей» та виберіть товари від продавця АЛЛО.

3. Оформіть онлайн-замовлення у мобільному застосунку АЛЛО.

4. Потіште своїх дітей приємними новорічними подарунками.

5. 10% з кожної такої покупки АЛЛО направить на допомогу дітям через фонд «Голоси дітей».

Планшети, які діти отримають від АЛЛО, допоможуть їм із навчанням у школі, особливо із дистанційним у молодших класах. Діти зможуть відвідувати онлайн психологічні консультації, які надає фонд задля поліпшення ментального здоров'я та відновлення спокою. Також вони зможуть більше спілкуватися зі своїми друзями, займатися хобі та, звісно, розважатися.

«Планшет для дитини – це, перш за все, спосіб здобути освіту, особливо на територіях, де школи працюють лише в режимі онлайн, а також – можливість для дітей з родин ВПО продовжити дистанційно навчатися в школах своїх рідних міст. Завдяки наявності планшетів діти можуть завжди залишатись на зв’язку, що є особливо важливим під час повітряних тривог, тому ми надаємо перевагу гаджетам з опцією використання sim карти. Щомісяця ми отримуємо запити на щонайменше 200 планшетів. Тому ми вдячні за ініціативу АЛЛО, яка дасть можливість дітям продовжувати отримувати освіту і залишатися на зв’язку», – коментує Алла Ширшина, керівниця відділу по індивідуальній роботі з сім’ями та громадами фонду «Голоси дітей».

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 140 містах України.

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Благодійний фонд «Голоси дітей» відомий з 2015 року та надає допомогу дітям, постраждалим в результаті бойових дій на сході України. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в центрі його уваги – евакуація сімей, реагування на гуманітарні виклики та професійна психологічна допомога.

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