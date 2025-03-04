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ДТЕК повернув світло понад 15 тис. родин Одеси після нічної атаки

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ДТЕК повернув світло понад 15 тис. родин Одеси після нічної атаки

Фото: Associated Press

Впродовж останньої доби енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 15 тисяч родин Одеси, що були знеструмлені через останній обстріл.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що станом на вечір 4 березня енергетики повернули світло у понад 15 тисяч домівок, де це було можливо.

Водночас частина споживачів поки що без електроенергії через значні руйнування.

Енергетики просять одеситів про підтримку та розуміння. Роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо, ввечері третього березня росія атакувала об'єкт ДТЕК в Одеській області, через що у місті виникли проблеми з електропостачанням.

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