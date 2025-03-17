Енергетиків ДТЕК відзначили нагородами за повернення світла на Одещині

12 енергетиків компанії ДТЕК отримали нагороди за роботу з відновлення електропостачання в Одеській області після ворожих атак.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«12 енергетиків ДТЕК Одеські електромережі нагородили почесними грамотами за відновлення світла після ворожої атаки 5 березня. За три дні завдяки титанічним зусиллям та злагодженій професійній роботі, їм вдалося відновити електропостачання для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення на Одещині для 10 тисяч родин», - йдеться в ньому.

Енергетикам висловили подяку за цілодобову роботу, завдяки якій їм вдалося за день заживити критичну інфраструктуру, забезпечивши домівки людей водою та теплом. Після цього енергетики ДТЕК повернули світло в домівки родин, що були без електрики через обстріл.

Почесними грамотами нагороджені Сергій Кухар, провідний інженер центру з ремонту та експлуатації розподільчих мереж, Валерій Скоробреха, старший майстер центру з ремонту та експлуатації підстанцій, Євген Ільчак, майстер центру з ремонту та експлуатації підстанцій, Павло Мазур, Богдан Павличко, електрослюсарі з ремонту устаткування розподільних пристроїв, Василь Іванців, Ілля Таран, Микола Паштепа, електромонтери з експлуатації розподільних мереж, Сергій Климцев, Юрій Топчій, машиністи спецтехніки, Олександр Семенюк, Сергій Ясак, слюсарі-сантехніки.

Нагадаємо, у 2024 році 209 енергетиків компанії ДТЕК Ріната Ахметова були відзначені державними нагородами за свій внесок у забезпечення українців світлом під час війни.