Головні серіальні прем’єри червня на Paramount Comedy

Заряджайтеся на позитивні емоції влітку щодня разом з улюбленими культовими серіалами на телеканалі Paramount Comedy.

14 червня, у понеділок, на телеканалі Paramount Comedy відбудеться прем’єра другого сезону комедійного серіалу "Стара школа". Нові епізоди можна буде дивитися по буднях о 16:25 та 19:45.

"Стара школа" – це спін-офф популярного ситкому "Ґолдберги", розробники якого зуміли зберегти всі відомі фанатам фішки. Сюжет серіалу практично повністю заснований на реальних подіях. А ще, це практично довідник культури 90-х, де кожна серія так чи інакше зображує поступові зміни життя протягом цілого десятиліття. За сюжетом другого сезону "Старої школи", ми дізнаємося про життя Лейні Льюїс — вчительки музики, яка лише нещодавно сама закінчила школу. Її не цікавить робота, натомість дівчина хоче заробити грошей, щоб стати успішною та відомою. Проте, ні директор, ні вчителі закладу, де працює Льюїс, не вірять у її здатність досягти мети.

Крім цього, у середу, 23 червня, глядачів зустрічатиме восьмий сезон комедійного серіалу "Ґолдберги", нові серії якого будуть транслюватися на Paramount Comedy з понеділка по п’ятницю о 18:05 та 22:15.

"Ґолдберги" – ситком про дружню родину з однойменним прізвищем, яка мешкає у США у 80-х роках минулого століття. У восьмому сезоні аудиторію розважатимуть продовженням історії, як матір Беверлі разом з її чоловіком Мюрреєм та дідусем Альбертом "Попсом" намагаються зберегти дружню родину. Насамперед жінка прагне й надалі опікуватися над своїми дітьми – Баррі, Ерікою та Адамом, попри те, що всі троє стали зовсім дорослими.

Прем’єрні епізоди другого сезону "Старої школи" будуть доступні по буднях з 14 червня о 16:25 та 19:45, а восьмого сезону "Ґолдберги" – з 23 червня о 18:05 та 22:15.

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