Хмельницька АЕС відключила енергоблок: деталі

Реакторна установка переведена в стан "гарячий зупин".

Хмельницька атомна електростанція у п'ятницю, 18 червня, через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2.

Про це повідомляється на сайті ХАЕС.

Зазначається, що впродовж дня енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт.

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"О 19:27, через відключення двох турбоживильних насосів, енергоблок №2 відключено від енергомережі.

Реакторна установка переведена в стан "гарячий зупин", параметри першого та другого контуру номінальні", - йдеться у повідомленні.

Водночас "в роботі чотири головних циркуляційних насоси". Перший, другий і третій канали систем безпеки в роботу не запускалися і перебувають в режимі чергування.

За міжнародною шкалою INES подію попередньо класифіковано нижче шкали /рівень "0" (не суттєво для безпеки).

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - запевнили в ХАЕС.

Раніше голова правління "Укренерго" Роман Кудрицький повідомляв, що цьогоріч під час опалювального сезону в Україні був побитий рекорд за кількістю енергоблоків ТЕС, виведених в аварійний ремонт.

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