Хмельницька АЕС відключила енергоблок: деталі

Реакторна установка переведена в стан "гарячий зупин".
Хмельницька атомна електростанція у п'ятницю, 18 червня, через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2.
Про це повідомляється на сайті ХАЕС.
Зазначається, що впродовж дня енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт.
"О 19:27, через відключення двох турбоживильних насосів, енергоблок №2 відключено від енергомережі.
Реакторна установка переведена в стан "гарячий зупин", параметри першого та другого контуру номінальні", - йдеться у повідомленні.
Водночас "в роботі чотири головних циркуляційних насоси". Перший, другий і третій канали систем безпеки в роботу не запускалися і перебувають в режимі чергування.
За міжнародною шкалою INES подію попередньо класифіковано нижче шкали /рівень "0" (не суттєво для безпеки).
"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - запевнили в ХАЕС.
Раніше голова правління "Укренерго" Роман Кудрицький повідомляв, що цьогоріч під час опалювального сезону в Україні був побитий рекорд за кількістю енергоблоків ТЕС, виведених в аварійний ремонт.