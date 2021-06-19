Хмельницкая АЭС отключила энергоблок: детали

Реакторная установка переведена в состояние "горячий останов".

Хмельницкая атомная электростанция в пятницу, 18 июня, из-за отключения двух турбопитательных насосов отключила от сети энергоблок №2.

Об этом сообщается на сайте ХАЭС.

Отмечается, что в течение дня энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт.

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"В 19:27, из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок №2 отключен от энергосети.

Реакторная установка переведена в состояние "горячий останов", параметры первого и второго контура номинальные", — говорится в сообщении.

В то же время "в работе четыре главных циркуляционных насоса". Первый, второй и третий каналы систем безопасности в работу не запускались и находятся в дежурном режиме.

По международной шкале INES событие предварительно классифицировано ниже шкалы/уровень "0" (не существенно для безопасности).

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", — заверили в ХАЭС.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Роман Кудрицкий сообщал, что в этом году во время отопительного сезона в Украине был побит рекорд по количеству энергоблоков ТЭС, выведенных в аварийный ремонт.

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