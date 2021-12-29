Київстар збільшив територію покриття 4G мережі у 7 областях 

Телеком оператор у 2021 році забезпечив можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для більш як 90% населення

Наприкінці грудня 2021 року Київстар збільшив територію радіо покриття мережі у 7 областях України і включив технологію 4G/LTE ще на 26 базових станціях. Як результат, мешканці 49 населених пунктів, де проживає 25 тисяч людей, зможуть користуватись швидкісним мобільним інтернетом. Це, зокрема, населені пункти Лопатинці, Петрані, Малишівка (Вінницької обл), Будище, Любисток, Шампанія (Черкаської), Красний Кут, Торецьке, Новоандріївка (Донецької), Яблуневе, Тужилів, Дубове (Київської), Затишне, Яковлівка, Ржавець (Харківської). На сьогодні мережа 4G Київстару працює на території 16 тисяч населених пунктів України.

Як повідомив директор з регуляторного забезпечення Київстар Олександр Когут, "компанія завершує 2021 рік з високими показниками по охопленню України зв’язком 4G. Вже понад 90% наших співгромадян можуть користуватись доступом до нових мобільних технологій, а держава – отримувати від цього переваги".

Телеком оператор планує продовжити будівництво нових мобільних мереж і зосередиться на покритті 4G-зв’язком автомобільних доріг. У 2021 році Київстар прискорив будівництво базових станцій уздовж автотрас Київ – Харків, Київ – Одеса, Київ – Львів, Решетилівка – Дніпро. А це - понад 1800 кілометрів шляху. Задля реалізації цього проекту компанія інвестувала у будівництво 33 нових базових станцій та в переобладнання ще 50 базових станцій. На сьогодні проект з покриття зв’язком 4G ключових автодоріг виконано майже на 90%.

Як коментує Олександр Когут, "цифровізація України потребує великих інвестицій. Саме з цією метою між Урядом України та мобільними операторами в 2019 році на інвестиційному форумі у місті Маріуполь було підписано меморандум, який передбачає встановлення прозорого і передбачуваного регулювання і обмеження фіскального навантаження на мобільних операторів, яке, зокрема, полягає у встановленні мораторію на підвищення ключового галузевого податку – рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. Ми дуже сподіваємося, що в 2022 році відповідний законопроект буде внесений Урядом та підтриманий Парламентом".

З 2018 року і по сьогодні Київстар інвестував в Україні понад 20 мільярдів гривень - у будівництво мереж LTE, придбання ліцензій, покращення якості зв’язку. Завдяки цьому кількість абонентів, які користуються високошвидкісним мобільним інтернетом, збільшилась в 2021 році на 32% – до 12 мільйонів.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали 26 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн користувачів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі більш як 90% населення України живе на території дії мережі LTE Київстар. Компанія є лідером ринку мобільного зв’язку, фіксованого інтернету і конвергентних послуг (зв’язок, інтернет, ТБ). Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, та інші. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Компанія Київстар 24 роки працює в Україні, і визнана як найдорожчий бренд України, найбільший платник податків у галузі зв’язку, кращий роботодавець та соціально-відповідальна компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.