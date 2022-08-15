Коли краще сіяти сидерати для відновлення ґрунту

Багато дачників та городників люблять використовувати сидерати для відновлення ґрунту. Є навіть такі культури, як додатково виживають шкідників з ділянки та вбивають бур'яни. Але потрібно знати які, де і коли сидерати сіяти, щоб отримати результат. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Головна хитрість полягає в тому, що сидерати повинні встигнути зійти до зими. Тому зволікати з висіванням не потрібно. Зазвичай городники та дачники починать робити це вже після збирання першого раннього урожаю.

Які сіяти сидерати

Тут все залежить від того, які саме культури ви збираєтесь вирощувати пізніше на цій ділянці. Так, наприклад, ідеальні сидерати для картоплі:

жито - ефективно росте на будь-якому ґрунті, а тому саме жито найкраще садити восени. Ця культура допомагає відновити ґрунт, наситити його поживними речовинами, добре захистити родючий шар від вимивання талими водами.

- ефективно росте на будь-якому ґрунті, а тому саме жито найкраще садити восени. Ця культура допомагає відновити ґрунт, наситити його поживними речовинами, добре захистити родючий шар від вимивання талими водами. біла гірчиця - найкращий сидерат для землі після картоплі. Вона допомагає знищити шкідників та хвороботворні організми, зупинити активне розмноження бур'янів.

- найкращий сидерат для землі після картоплі. Вона допомагає знищити шкідників та хвороботворні організми, зупинити активне розмноження бур'янів. горох - ця культура дуже швидко розкладається, а тому легко засвоюється. Допомагає збагатити ґрунт гумусом, покращити його органічний склад.

Якщо засіяти ними город якомого швидше, то ще до настання справжніх холодів можна встигнути скосити сходи та переорати землю разом з вмістом.

Щоб не помилитися з вибором сидератів, потрібно також звертати увагу на склад ґрунту. Наприклад, якщо не вистачає азоту, краще посіяти бобові. А для того, аби покращити структуру ґрунту, підійде жито.

Коли на вашій ділянці ґрунт глинистий, рекомендовано сіяти сидерати зі стрижневою будовою коренів.

Також важливо чітко сформулювати пріоритетне завдання для сидератів, тоді їх легше вибрати:

земля виснажена, органіки мало - ріпак, сурепиця, люцерна, горох, жито, овес;

придушення зростання бур'янів - гірчиця, горох, редька, ріпак.

Якщо ви не знаєте, які сидерати сіяти восени, щоб відновити землю та позбутися ерозії на ділянці, краще вибирати хрестоцвіті - вони формують розгалужене кореневище.

Цікавий спосіб використання сидератів

Деякі господарства практикують досить цікавий спосіб використання сидератів. Коли сходи вибраної культури "ляжуть" від морозу, їх вкривають соломою та залишають так до весни. Вони там будуть пріти увесь цей час. Весною сидерати разом з соломою та землею переорюють.