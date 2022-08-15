Когда лучше сеять сидераты для восстановления почвы

Многие дачники и огородники любят использовать сидераты для восстановления почвы. Есть даже такие культуры, как дополнительно выживающие вредители с участка и убивают сорняки. Но нужно знать какие, где и когда сидеть сеять, чтобы получить результат. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Главная хитрость состоит в том, что сидераты должны успеть взойти к зиме. Поэтому медлить с посевом не нужно. Обычно огородники и дачники начинают делать это уже после уборки первого раннего урожая.

Какие сеять сидераты

Здесь все зависит от того, какие именно культуры вы собираетесь выращивать позже на этом участке. Так, например, идеальные сидераты для картофеля:

рожь – эффективно растет на любой почве, а потому именно рожь лучше всего сажать осенью. Эта культура помогает восстановить почву, насытить ее питательными веществами, хорошо защитить плодородный слой от вымывания талыми водами.

– эффективно растет на любой почве, а потому именно рожь лучше всего сажать осенью. Эта культура помогает восстановить почву, насытить ее питательными веществами, хорошо защитить плодородный слой от вымывания талыми водами. белая горчица – лучший сидерат для земли после картофеля. Она помогает уничтожить вредителей и болезнетворные организмы, остановить активное размножение сорняков.

– лучший сидерат для земли после картофеля. Она помогает уничтожить вредителей и болезнетворные организмы, остановить активное размножение сорняков. горох – эта культура очень быстро разлагается, а потому легко усваивается. Помогает обогатить почву гумусом, улучшить его органический состав.

Если засеять ими огород побыстрее, то еще до наступления настоящих холодов можно успеть скосить лестницу и перепахать землю вместе с содержимым.

Чтобы не ошибиться с выбором сидератов, нужно обращать внимание на состав грунта. К примеру, если не хватает азота, лучше посеять бобовые. А для того, чтобы улучшить структуру почвы, подойдет рожь.

Когда на вашем участке почва глинистая, рекомендуется сеять сидераты со стержневым строением корней.

Также важно четко сформулировать приоритетную задачу для сидератов, тогда их легче выбрать:

земля истощена, органики мало – рапс, сурепица, люцерна, горох, рожь, овес;

подавление роста сорняков – горчица, горох, редька, рапс.

Если вы не знаете, какие сидераты сеять осенью, чтобы восстановить землю и избавиться от эрозии на участке, лучше выбирать крестоцветные – они формируют разветвленное корневище.

Интересный способ использования сидератов

Некоторые хозяйства практикуют достаточно интересный способ использования сидератов. Когда всходы выбранной культуры "лягут" от мороза, ее укрывают соломой и оставляют так до весны. Они там будут прийти все это время. Весной сидераты вместе с соломой и землей перепахивают.