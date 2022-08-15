В Украине формируют отряды "бронесобак": стала известна цель

На блокпостах и участках фронта у пограничников и других военных скоро впервые появятся служебные собаки, обученные работать в специальной амуниции – защитных тактических очках, бронежилетах и спецобуви. Кроме того, часть собак получает специальные наушники.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и министерстве обороны. Как все это повлияет на работу военных и служебных собак – об этом ТСН.ua рассказала директор центрального клуба собаководства Общества содействия обороне Украины Ирина Федосенко.

"Выскажу свое мнение. Если говорить о минно-розыскных собаках, то бронежилет не защитит их от поражений. Но на блокпостах есть смысл его использовать, потому что в таком случае собака хоть как-то защищена от выстрела, от удара ножа, от прямой атаки во время задержание, — говорит Ирина Федосенко. – В свою очередь, наушники, которые теперь есть у собак, выполняют защитную роль. Собака слышит в 40-50 раз лучше человека и, конечно, при взрыве получает гораздо больше влияния на организм по сравнению с человеком. Если говорить об очках, то есть смысл их использовать, потому как они защищают глаза животного от пыли и песка в определенных ситуациях".

По словам Федосенко, у некоторых моделей защитных очков есть функция смены линз – от прозрачных до затемненных. "Например, затемненные спасают зрение животного во время вспышек. Желтое стекло делает изображение более четким", — говорит эксперт.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

К этому Ирина Федосенко добавила, что положительно оценивает, что у служебных собак появляется защитная обувь. Лапы у собаки очень чувствительны, поэтому обувь позволит работать животному в труднодоступных местах, например, на техногенных завалах.

Как мы выяснили, экипировка такого уровня – не предел. По словам экспертов, в Украине есть амуниция для немецких и бельгийских овчарок, которые могут выполнять роль разведчиков. На таких животных одеваются шлемы с видеокамерами. Другими словами, специально обученная собака направляется в те места, откуда нужно узнать разведывательную информацию или информацию о пострадавших.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Напомним, в августе 2022 года "Укрпочта" выпустит две новые марки. На одной из них будет изображен известный пес Патрон, помогающий черниговским саперам ГСЧС.

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