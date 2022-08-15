В Україні формують загони "бронесобак": стала відома мета

На блокпостах та на ділянках фронту у прикордонників та інших військових скоро вперше з'являться службові собаки, навчені працювати в спеціальній амуніції – захисних тактичних окулярах, бронежилетах та спецвзутті. Крім того, частина собак отримує спеціальні навушники.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі та міністерстві оборони. Як все це вплине на роботу військових та службових собак – про це ТСН.ua розповіла директорка центрального клубу собаківництва Товариства сприяння обороні України Ірина Федосенко.

"Висловлю свою думку. Якщо казати про мінно-розшукових собак, то бронежилет не захистить їх від уражень. Але на блокпостах є сенс його використовувати, тому що в такому випадку собака хоч якось захищена від пострілу, від удару ножа, від прямої атаки під час затримання, - каже Ірина Федосенко. – Своєю чергою, навушники, які тепер є у собак, виконують захисну роль. Собака чує в 40-50 разів краще людини і, звісно, під час вибуху отримує набагато більше впливу на організм в порівнянні з людиною. Якщо казати про окуляри, то теж є сенс їх використовувати, тому як вони захищають очі тварини від пилу та піску в певних ситуаціях".

За словами Федосенко, у деяких моделей захисних окулярів є функція зміни лінз – від прозорих до затемнених. "Наприклад, затемнені рятують зір тварини під час спалахів. Жовте скло робить зображення більш чітким", - каже експерт.

Фото: ДПСУ

До цього Ірина Федосенко додала, що позитивно оцінює те, що у службових собак з'являється захисне взуття. Лапи у собаки – дуже чутливі, тому взуття дозволить працювати тварині в важкодоступних місцях, наприклад, на техногенних завалах.

Як ми з'ясували, екіпіровка такого рівня – не межа. За словами експертів, в Україні є амуніція для німецьких та бельгійських вівчарок, які можуть виконувати роль розвідників. На таких тварин вдягаються шоломи з відеокамерами. Іншими словами, спеціально навчена собака прямує в ті місця, звідки потрібно узнати розвідувальну інформацію або інформацію про постраждалих.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, у серпні 2022 року "Укрпошта" випустить дві нові марки. На одній з них буде зображений відомий пес Патрон, який допомагає чернігівським саперам ДСНС.

ЗСУ відмінусували ще дві сотні рашистів – оновлені дані Генштабу ЗСУ

Читайте також: