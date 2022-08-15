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Росіяни готуються зробити на Луганщині щось подібне до "референдуму" - Гайдай

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Росіяни готуються зробити на Луганщині щось подібне до "референдуму" - Гайдай

"Референдум" може бути на території так званих "Л/ДНР"

Російські загарбники готуються до "референдуму" у Луганській області.    

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни готуються до референдуму на Луганщині. Раніше вони хотіли зробити таку собі агломерацію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Зараз ми бачимо, що завдяки ЗСУ – апетити їхні зменшуються. Всі оголошення, які люблять робити керівництво РФ або їх військові, що 11 вересня вони вже окупують всю Донецьку область - це все не відповідає дійсності. Більше того, можлива і деокупація певних територій. Тож на Луганщині вони готуються зробити щось подібне до референдуму".

Він також додав, що референдум може бути на території так званих "Л/ДНР", а також на новоокупованих росіянами територіях.

Нагадаємо, Гайдай розповів, як окупанти намагаються заманити луганчан на "референдум".

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