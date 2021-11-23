Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 12,5 тис.

В Україні станом на ранок 23 листопада зафіксовано 12 729 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 720 людей, 23 107 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 055 осіб, а 270 258 людей вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 353 136 осіб;

одужало – 2 796 597 осіб;

летальних випадків – 82 318;

проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.